Berliner Linken-Chefin braucht jetzt Polizeischutz

Polizei schützt Politikerin

Brisant ist auch die politische Dimension des nun bekannt gewordenen Personenschutzes. Denn ausgerechnet jene Polizei, gegen die Eralp und ihre Partei im Wahlkampf aufgetreten waren, soll nun für ihre Sicherheit sorgen. Die Schutzmaßnahmen beim Landesparteitag zeigen, wie ernst die Sicherheitsbedenken inzwischen offenbar genommen werden.