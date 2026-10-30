„Kann mich schon sehr weit aus dem Fenster lehnen“

Einst fegte Barbara Schett selbst über die Tennisplätze der Welt, darf sich bis heute als beste Tennisspielerin Österreichs bezeichnen. Schließlich gelang es bislang keiner anderen rot-weiß-roten Spielerin, Schetts Bestmarke – Platz sieben in der Weltrangliste – zu übertreffen. Laut der Tirolerin wird sich das in den kommenden Jahren jedoch ändern, wie sie der „Krone“ in der Wiener Stadthalle verriet.