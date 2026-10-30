Einst obdachloser DJ Ötzi will etwas zurückgeben

Glaubt, betet und pilgert

„Zu Hause bin ich einfach der Gerry – Ehemann und Papa. Da spielt es keine Rolle, wie viele Platten ich verkauft habe. Meine Familie gibt mir Halt und sagt mir auch ganz ehrlich, wenn ich einmal danebenliege. Das ist viel wert“, erzählte Friedle. Aber auch sein Glaube, das Beten und das Pilgern schenkten ihm Kraft. Im Leben sei nichts selbstverständlich, so der Künstler, der 1999 quasi über Nacht mit seinem Hit „Anton aus Tirol“ zum Star wurde. Im Gebet gehe es ihm daher „nicht nur darum, um etwas zu bitten, sondern auch darum, Danke zu sagen“. Das Pilgern habe ihm geholfen, „manches klarer zu sehen und bewusster wahrzunehmen, was mir im Leben wichtig ist“, so Friedle, der auch schon auf dem Jakobsweg unterwegs war.