Poier: „Mittlerweile habe ich geistig ausgesorgt“

Alf Poier blickt zurück! In seiner neuen Biografie erzählt der Kabarettist von seiner Karriere, Skandalen und Reisen durch Asien. Im krone.tv-Interview spricht er über sein Bühnen-Aus, die Gründe dafür und warum er heute sagt: „Mittlerweile habe ich geistig ausgesorgt.“ Mehr dazu im Video.