Tut gut: Auch im Sitzen können wir uns bewegen!

Prinzipiell gilt: wir sitzen viel zu viel. Aber oder gerade deswegen: auch im Sitzen können wir unseren Körper bewegen. Philipp hat viele tolle Übungen: perfekt für zwischendurch zuhause, in der Schule oder im Büroalltag. Und wie immer gilt: dazwischen aufstehen ist erlaubt, ja sogar erwünscht.