Dominik (10) und Artur (8) retten Uropa das Leben

„Puls ist schon schneller geworden“

Dominik handelte sofort so, wie er es bei der Kinderfeuerwehr in Waidhofen an der Ybbs gelernt hatte, und organisierte die Rettung seines Urgroßvaters. „Mein Puls ist schon schneller geworden, aber ich wusste ja, was zu tun ist“, erzählt der junge Lebensretter aus Opponitz. Er selbst kletterte die Böschung hinunter und kümmerte sich um den Schwerverletzten.