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Süßer Liebesbeweis

Thomalla: Nach Zverev-Triumph gab‘s ein Küsschen

Society International
30.10.2026 15:21
Nach dem Sieg beim Erste Bank Open in Wien gab es für Sophia Thomalla einen Kuss von Alexander ...
Nach dem Sieg beim Erste Bank Open in Wien gab es für Sophia Thomalla einen Kuss von Alexander „Sascha“ Zverev auf die Hand.(Bild: Krone-Collage/APA/GEORG HOCHMUTH/APA Österreich/ HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Mit seinem Sieg über den Niederländer Tallon Griekspoor beim Erste Bank Open in Wien wird Zverev ab Montag als Nummer Eins in der Tennis-Welt gefeiert. Diesen Sieg feierte der Tennisstar mit einer besonderen Geste: Es gab einen Handkuss für seine Sophia. 

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Was für ein Triumph! Mit einem 6:4, 7:5-Sieg über den Niederländer Tallon Griekspoor, 30, fixierte Zverev den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere: Am Montag zählt er in der Tennis-Welt als Nummer Eins. 

Sophia begleitete ihren Sascha
Diesen Höhepunkt ließ sich auch seine Freundin Sophia Thomalla nicht entgehen. Beim Erste Bank Open in Wien fieberte sie während der Spiele mit ihrem Sascha – und freute sich umso mehr über seinen Mega-Erfolg vom Donnerstag. 

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Besonders süß: Nach dem Matchball wurde Zverev von seinen Emotionen übermannt, lief zu seiner Sophia, die auf der Zuschauerbank saß und gab ihr zärtlich einen Kuss auf die Hand. Was für ein Liebesbeweis – und das vor den Augen von Millionen von Fans! 

So süß: Vor den Augen von Millionen Fans küsste Zverev seiner Sophia zärtlich die Hand!
So süß: Vor den Augen von Millionen Fans küsste Zverev seiner Sophia zärtlich die Hand!(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Zverev bedankte sich mit dieser Geste bei seiner Sophia auf besonders herzige Weise. Er dankte am Donnerstag aber auch seiner Familie und seinem Betreuerteam und allen, die ihn seine Karriere lang begleitet haben. Die Freude über den Triumph stand dem 29-Jährigen ins Gesicht geschrieben! 

Am Donnerstag postete Zverev seinen Triumph auf Instagram: 

Paar hat zwei süße Dackel
Alexander Zverev und Sophia Thomalla sind seit 2021 ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich über gemeinsame Freunde in Berlin. 

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Bei Turnieren tritt das Paar regelmäßig gemeinsam auf. Die beiden haben keine gemeinsamen Kinder, sind aber liebevolle Eltern der beiden Dackel „Mishka“ und „Buba“. 

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