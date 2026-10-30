Helden aus Star Trek: Ihr Vermächtnis lebt weiter

Im Jahr 2005 outete sich Takei als homosexuell und engagierte sich fortan verstärkt für die Rechte gleichgeschlechtlich liebender Menschen.

Auch im Broadway-Musical „Allegiance“ wirkte er mit. Dieses thematisiert die Internierung japanischstämmiger Amerikaner im Zweiten Weltkrieg – für Takei eine traumatisierende Kindheitserfahrung, über die er auch öffentlich sprach. Dank seiner markanten Baritonstimme war er auch als Synchronsprecher aktiv („Mulan“), zudem spielte er in Gastauftritten in Serien wie „Futurama“ oder „The Big Bang Theory“ als Kultfigur Sulu mit.