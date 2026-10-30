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Liev Schreiber hält ein paar Hühner auf dem Dach

Society International
30.10.2026 15:00
Liev Schreiber hält auf seinem Hausdach in New York ein paar Hennen.
Liev Schreiber hält auf seinem Hausdach in New York ein paar Hennen.(Bild: AP/Evan Agostini)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Schauspieler Liev Schreiber („Spotlight“) hält auf seinem Hausdach in New York Hühner. Alle fünf Hennen hätten einen Namen, sagte der 59-Jährige in der Talkshow „Live with Kelly and Mark“. Früher hatte der Darsteller unwissentlich einen Hahn gehalten. „Hähne sind in New York natürlich verboten, wegen der Lärmschutzvorschriften, wegen des Krähens in der Früh. Aber Hennen darf man halten“, sagte er.

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Seine Familie hatte ein Huhn, welches sie „liebten“ und Linda nannten – „und dann stellte sich eines Morgens heraus, dass sie krähend aufwachte“. „Da wurde uns klar, dass Linda eigentlich ein Hahn war.“ Er habe das Tier dann einem Freund geben müssen, sagte Schreiber. Heute habe er „fünf richtige Hennen“. Zu einem Foto von fünf Hühnern in einem Stall meinte Schreiber, dass er diese „auf dem Dach unseres Hauses“ halte. Die Idee, Hühnereier zu essen, finde er aber „eklig“.

In der Talkshow „Live with Kelly and Mark“ sprach Liev Schreiber darüber, dass er Hühner hält:

Schreiber liebt Tiere und Natur
Der Schauspieler lebt zwar nicht vegan, setzt sich jedoch intensiv für den Tierschutz und die Umwelt ein. Er engagiert sich unter anderem für die Adoption von Tierheimhunden. Seine eigenen Hunde Woody und Willow hat er nach dem Hurrikan Harvey aus einem überlasteten Tierheim gerettet. Zeitweise hatte er sein eigenes Anwesen in Montauk in eine kleine Auffangstation für Wildtiere wie verletzte Schildkröte, Opossums und Waschbären verwandelt.

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Schreiber ist für seine Rolle in der Horror-Reihe „Scream“ sowie aus Filmen wie „Salt“ und „Spotlight“ bekannt. 2013 bis 2020 spielte er den Titelhelden in der Krimiserie „Ray Donovan“.

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