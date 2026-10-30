Liev Schreiber hält ein paar Hühner auf dem Dach

Seine Familie hatte ein Huhn, welches sie „liebten“ und Linda nannten – „und dann stellte sich eines Morgens heraus, dass sie krähend aufwachte“. „Da wurde uns klar, dass Linda eigentlich ein Hahn war.“ Er habe das Tier dann einem Freund geben müssen, sagte Schreiber. Heute habe er „fünf richtige Hennen“. Zu einem Foto von fünf Hühnern in einem Stall meinte Schreiber, dass er diese „auf dem Dach unseres Hauses“ halte. Die Idee, Hühnereier zu essen, finde er aber „eklig“.