Menschliche Teilüberreste geben Rätsel auf

Leitstellen-Mitarbeiter hüllt sich in Schweigen

Im Zentrum der Ermittlungen stehen der Ausfall des älteren Zugsicherungssystems LZB und mögliche Fehlentscheidungen in der Bahnleitstelle in Madrid. Von Medien veröffentlichte Mitschnitte des Funkverkehrs legen nahe, dass der Lokführer des Renfe-Zuges von einem Mitarbeiter der Leitstelle angewiesen wurde, den normalen Fahrbetrieb wieder aufzunehmen, obwohl das automatische Zugsicherungssystem noch nicht wieder funktionierte und der Iryo-Zug weiterhin auf der Strecke stand.