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Zug-Horror in Spanien

Menschliche Teilüberreste geben Rätsel auf

Ausland
30.10.2026 14:04
Der Zusammenstoß ereignete sich bei 160 bis 200 Stundenkilometern.
Der Zusammenstoß ereignete sich bei 160 bis 200 Stundenkilometern.(Bild: EPA/GUARDA CIVIL HANDOUT)
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Von krone.at

Zwei Tage nach der Zugskatastrophe in Spanien ist die Suche nach Opfern an der Unglücksstelle rund 130 Kilometer südlich von Madrid beendet. Trotzdem könnte es noch weitere Tote geben ... 

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Bei den 69 Toten handle es sich um vollständig geborgene Leichen. Es gebe aber darüber hinaus noch jede Menge menschliche Teilüberreste. Deren Identifizierung sei äußerst kompliziert. „Wir schließen deshalb nicht aus, dass es weitere Todesopfer geben könnte“, sagte der Regierungschef der Region Kastilien-La Mancha, Emiliano García-Page, am Freitag.

Todesopfer aus 27 verschiedenen Ländern
Unter den Todesopfern sind nach Angaben von Ministerpräsident Pedro Sánchez Menschen aus 27 verschiedenen Ländern. Die Regierung stehe mit allen betroffenen Konsulaten in Kontakt, um diese so schnell wie möglich zu informieren, sagte er auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit García-Page.

Die Gerichtsmediziner in Toledo arbeiteten daran, die Toten so schnell wie möglich zu identifizieren. Bisher wurden nach Behördenangaben 48 Autopsien vorgenommen und 13 Leichen identifiziert. Die Familien der Identifizierten seien informiert worden. Die Behörden baten nahe Angehörige der Vermissten, DNA-Proben zur Verfügung zu stellen, um die Identifizierung zu beschleunigen.

Ein riesiger Kran hebt einen zerstörten Waggon empor.
Ein riesiger Kran hebt einen zerstörten Waggon empor.(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

Auch die Untersuchungen zur Ermittlung der Ursache des zweiten schweren Bahnunglücks in Spanien innerhalb von nur neun Monaten sind in vollem Gange. Bei einem ersten Bahnunglück waren im Jänner bei Adamuz in Andalusien bereits 46 Menschen ums Leben gekommen. Mittwochfrüh kollidierten erneut zwei Hochgeschwindigkeitszüge: Ein Zug der staatlichen Bahngesellschaft Renfe fuhr nahe der Gemeinde Urda von hinten auf einen stehenden Zug des privaten Unternehmens Iryo auf.

Zusammenstoß bei 160 bis 200 Stundenkilometern
Die Ermittler haben inzwischen die Fahrdatenschreiber der Züge geborgen. Die Aufzeichnungsgeräte befinden sich nun in den Händen der Polizeieinheit Guardia Civil. Die Daten sollen in den kommenden Tagen ausgewertet werden, wie die unabhängige Unfalluntersuchungsbehörde AITAT mitteilte.

Nach ersten Schätzungen der Behörde ereignete sich der Zusammenstoß bei einer Geschwindigkeit zwischen 160 und 200 Kilometern pro Stunde. Die genaue Geschwindigkeit lasse sich allerdings erst anhand der Aufzeichnungen bestimmen. Die Ermittlungen befänden sich noch im frühen Stadium, hieß es.

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Leitstellen-Mitarbeiter hüllt sich in Schweigen
Im Zentrum der Ermittlungen stehen der Ausfall des älteren Zugsicherungssystems LZB und mögliche Fehlentscheidungen in der Bahnleitstelle in Madrid. Von Medien veröffentlichte Mitschnitte des Funkverkehrs legen nahe, dass der Lokführer des Renfe-Zuges von einem Mitarbeiter der Leitstelle angewiesen wurde, den normalen Fahrbetrieb wieder aufzunehmen, obwohl das automatische Zugsicherungssystem noch nicht wieder funktionierte und der Iryo-Zug weiterhin auf der Strecke stand.

Der betroffene Mitarbeiter der Leitstelle habe von seinem Recht Gebrauch gemacht, gegenüber der zuständigen Guardia Civil zunächst keine Aussagen zu machen, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE unter Berufung auf das Verkehrsministerium.

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