Haftbefehl veröffentlichte überraschend neuen Song

Immer wieder Drogenprobleme

Er verwies dabei auf die Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“, in der er offen über seine Drogensucht und die Folgen seines Kokainkonsums gesprochen hatte. In der Doku wird auch thematisiert, dass er nach einer Überdosis wiederbelebt wurde. Zu den Gründen für die aktuelle Behandlung haben sich weder der Rapper noch sein Management geäußert.