Ukraine dringt unterirdisch in Russen-Stellung vor

Nach Veles, dem Gott, der in der slawischen Mythologie über das Totenreich herrscht, hat die Ukraine ihre spektakuläre Operation benannt. Einen passenderen Namen hätte sie nicht finden können. Unter der Erde drangen ukrainische Soldaten vergangene Woche in russische Stellungen nahe der Stadt Kupjansk in der Region Charkiw vor. Sie machten sich eine 2022 stillgelegte Gas-Pipeline zunutze, deren Rohre in Ost-West-Richtung unter dem strategischen Fluss Oskil verlegt sind.