Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Operation „Veles“

Ukraine dringt unterirdisch in Russen-Stellung vor

Ausland
30.10.2026 14:30
Hinter der spektakulären Operation steckt das Khartiia-Korps der ukrainischen Nationalgarde, die ...
Hinter der spektakulären Operation steckt das Khartiia-Korps der ukrainischen Nationalgarde, die eine Vorreiterrolle beim Einsatz neuer Technik im Krieg spielt.(Bild: Screenshot/YouTube/Khartiia)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Schon oft hat die Ukraine bewiesen, dass sie sich mit Erfindergeist gegen das übermächtige Russland zu wehren weiß. Jetzt sorgen die Verteidiger wieder für Aufsehen: Sie kämpften sich 15 Kilometer lang unter der Erde hinter die russischen Linien. Die Taktik hat man sich beim Feind selbst abgeschaut.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach Veles, dem Gott, der in der slawischen Mythologie über das Totenreich herrscht, hat die Ukraine ihre spektakuläre Operation benannt. Einen passenderen Namen hätte sie nicht finden können. Unter der Erde drangen ukrainische Soldaten vergangene Woche in russische Stellungen nahe der Stadt Kupjansk in der Region Charkiw vor. Sie machten sich eine 2022 stillgelegte Gas-Pipeline zunutze, deren Rohre in Ost-West-Richtung unter dem strategischen Fluss Oskil verlegt sind.

Russische Freiwillige beteiligt
An der Operation nahmen auch andere Einheiten, darunter russische Freiwillige teil. Zeitgleich mit dem unterirdischen Vormarsch führten ukrainische Drohnentruppen auf der Erdoberfläche Attacken auf die russischen Stellungen aus.

Mit dem Angriff konnte die ukrainische Armee der bedrängten Stadt eine Atempause verschaffen. Russische Militärblogger gehen laut dem US-Thinktank ISW davon aus, dass Russland wegen der Operation „Veles“ einige Stellungen bei Kupjansk aufgeben muss.

Das Khartiia-Korps veröffentlichte ein Video von der spektakulären Operation:

Durchgeführt wurde die Operation „Veles“ vom 2. Khartiia-Korps der ukrainischen Nationalgarde. Das Korps ist bekannt für innovative Taktiken und spielt eine Vorreiterrolle dabei, am Schlachtfeld moderne Technologien einzusetzen. Ein von der Einheit veröffentlichtes Video zeigt, wie sich Soldaten teils kriechend, teils auf Rollbrettern durch die finstere und enge Gasleitung bewegen.

Kämpfe unter der Erde
Dabei kam es unter der Erde auch zu Kämpfen: Laut dem ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurden über 100 russische Soldaten getötet sowie mehr als 30 gefangen genommen. Die Operation stärkere die ukrainischen Positionen und zeige den Russen, „dass sie auch im Raum Kupjansk die von ihrer politischen Führung vorgegebenen Ziele nicht erreichen“, so Selenskyj.

Lesen Sie auch:
Trump zeigt sich zuversichtlich, dass bei neuen Gesprächen große Fortschritte erzielt werden ...
„Wird sehr bald ...“
Trump überrascht mit Ansage zum Ukraine-Krieg
28.10.2026
Routen sind entmint
Ukraine: Nothilfe für Frontstadt Oleschky läuft an
30.10.2026
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
02.07.2026

Die Taktik wurde dabei den russischen Truppen selbst abgeschaut. Sie hatten im September versucht, durch ein Gasrohr unter dem Fluss in ukrainische Stellungen vorzudringen. „Die ukrainischen Kämpfer haben diese Taktik erfolgreich weiterentwickelt, modernisiert und wesentlich ausgefeilter und technologisch fortschrittlicher gestaltet“, betonte Selenskyj.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
30.10.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf