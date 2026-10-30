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„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
30.10.2026 14:00
Ob Kaninchen, Hund oder Nymphensittich, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.
Ob Kaninchen, Hund oder Nymphensittich, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

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Mathilda – die Neugierige
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Mathilda wurde im Frühjahr 2026 geboren. Typisch für ihr zartes Alter ist sie energiegeladen, neugierig und verspielt. Sie möchte in ihr neues Zuhause mit einem Gefährten ziehen. Die Samtpfote kann in Wohnungshaltung leben, wäre jedoch auch späterem Freigang nicht abgeneigt. Tel.: 0664/8485571.

Limon – für Vogelfreunde
(Bild: Tierheim Linz)

Limon sucht Anschluss bei bereits vorhandenen Artgenossen oder nimmt auch gerne weitere Nymphensittiche aus dem Linzer Tierheim mit. Die Vögel sollten eine geräumige Voliere, täglichen Freiflug und ausreichend Beschäftigung erhalten. Tel.: 0732/247887.

Rocky – der Misstrauische
(Bild: Tierheim Linz)

Rocky kam wegen gesundheitlicher Probleme seines Besitzers ins Tierheim. Der zehn Jahre alte Yorkshire-Terrier-Mischling begegnet Fremden zunächst misstrauisch. Hat er Vertrauen gefasst, zeigt sich der Rüde anhänglich und verschmust. Einige gesundheitliche Baustellen sind bei ihm vorhanden. Hundeerfahrene Menschen wären für Rocky am besten geeignet. Tel.: 0732/247887.

Judy Hopps – die Unabhängige
(Bild: Tierheim Linz)

Judy Hopps ist ein selbstbewusstes Widderkaninchen, das wenig von Menschenkontakt hält. Gesucht werden Halter mit Kaninchenerfahrung und Verständnis für die Grenzen des Langohrs. Ein passender, kastrierter Rammler soll ihr künftig Gesellschaft leisten. Tel.: 0732/247887.  

Timmy – der Senior
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Timmy ist ein freundlicher, zwölf Jahre alter Kater, der auf ein ruhiges Zuhause hofft, wo er seinen Lebensabend verbringen darf. Freigang kennt er, fühlt sich aber auch drinnen wohl. Tel.: 0664/8485571.

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Pablo – der Folgsame
(Bild: Tierheim Linz)

Pablo bindet sich eng an seine Bezugsperson. Der neun Jahre alte Dogo Argentino ist folgsam und genießt bei ihm vertrauten Personen jede Zuwendung. Aufgrund seiner Vorgeschichte wird der Hund nur an rasseerfahrene Halter vergeben. Tel.: 0732/247887.

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