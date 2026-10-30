„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Mathilda wurde im Frühjahr 2026 geboren. Typisch für ihr zartes Alter ist sie energiegeladen, neugierig und verspielt. Sie möchte in ihr neues Zuhause mit einem Gefährten ziehen. Die Samtpfote kann in Wohnungshaltung leben, wäre jedoch auch späterem Freigang nicht abgeneigt. Tel.: 0664/8485571.
Limon sucht Anschluss bei bereits vorhandenen Artgenossen oder nimmt auch gerne weitere Nymphensittiche aus dem Linzer Tierheim mit. Die Vögel sollten eine geräumige Voliere, täglichen Freiflug und ausreichend Beschäftigung erhalten. Tel.: 0732/247887.
Rocky kam wegen gesundheitlicher Probleme seines Besitzers ins Tierheim. Der zehn Jahre alte Yorkshire-Terrier-Mischling begegnet Fremden zunächst misstrauisch. Hat er Vertrauen gefasst, zeigt sich der Rüde anhänglich und verschmust. Einige gesundheitliche Baustellen sind bei ihm vorhanden. Hundeerfahrene Menschen wären für Rocky am besten geeignet. Tel.: 0732/247887.
Judy Hopps ist ein selbstbewusstes Widderkaninchen, das wenig von Menschenkontakt hält. Gesucht werden Halter mit Kaninchenerfahrung und Verständnis für die Grenzen des Langohrs. Ein passender, kastrierter Rammler soll ihr künftig Gesellschaft leisten. Tel.: 0732/247887.
Timmy ist ein freundlicher, zwölf Jahre alter Kater, der auf ein ruhiges Zuhause hofft, wo er seinen Lebensabend verbringen darf. Freigang kennt er, fühlt sich aber auch drinnen wohl. Tel.: 0664/8485571.
Pablo bindet sich eng an seine Bezugsperson. Der neun Jahre alte Dogo Argentino ist folgsam und genießt bei ihm vertrauten Personen jede Zuwendung. Aufgrund seiner Vorgeschichte wird der Hund nur an rasseerfahrene Halter vergeben. Tel.: 0732/247887.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.