Österreicher verlieren Millionen am Girokonto

Der große Sprung kommt erst bei zwei bis unter drei Prozent: Hier würde ein Viertel der Befragten das Geld auf ein Tagesgeldkonto, also ein Sparprodukt, legen. Weitere 21 Prozent benötigen drei bis unter vier Prozent, acht Prozent der Österreicher verlangen vier bis unter fünf Prozent – und zwölf Prozent würden erst ab fünf Prozent oder mehr tätig werden. Für neun Prozent ist die Höhe der Verzinsung gar nicht ausschlaggebend – und für sieben Prozent kommt ein täglich verfügbares Sparkonto grundsätzlich nicht infrage.