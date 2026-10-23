Grusel & Kult: Diese Kinofilme begeistern uns

Nicht nur das Wetter sorgt für Gänsehaut: Im Kino flimmern Filme über die Leinwand, die uns das Fürchten lehren. Und ein Kult-Musiker ist zurück und zeigt uns, wieso wir ihn vermissen: Ozzy Osbourne. Mehr aus der Welt des Kinos sehen Sie jede Woche bei „Watchlist“ auf Krone.tv