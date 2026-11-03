Bis zu einer Million sollen Sponsoren beisteuern

Der Unternehmer investierte von Beginn an viel Geld, um das Event auf sichere Beine zu stellen. Am Dienstag verriet er: „Wir sind noch immer nicht kostendeckend. Ein gewisser Teil muss von uns als Unternehmen bzw. von mir als Privatperson abgedeckt werden.“ In den vergangenen drei Jahren habe er „circa zwei Millionen“ investiert. Eine ordentliche Summe also. Für die vielen Ausgaben, die rund um ein solches Turnier mit Spitzensport entstehen, bräuchte man 800.000 bis eine Million Euro an Sponsoren, meinte Schmidt. „Wir sind dran, langfristige Partner zu finden. Aber es ist schwierig“, sprach der Oberösterreicher die aktuelle wirtschaftliche Lage bei vielen Firmen an.