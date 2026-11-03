Wann man im E-Auto seinen Rausch ausschlafen darf

Klare Regeln bei Verbrennern, Grauzone bei E-Autos

Die Bezirkshauptmannschaft entzog dem Mann in weiterer Folge für vier Monate den Führerschein, da sie von einer Inbetriebnahme des Autos ausging. Woraufhin der Vorarlberger Beschwerde einlegte – mit der Begründung, dass er das Auto weder gelenkt habe noch sei eine Inbetriebnahme im Sinne einer unmittelbaren Fahrbereitschaft erfolgt. Und an diesem Punkt wird die Sachlage ein wenig kompliziert. Bei herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ist die Rechtslage längst durch die Höchstgerichte geklärt: Wer den Zündschlüssel dreht oder die Zündung einschaltet, nimmt das Auto in Betrieb. Das gilt selbst dann, wenn der Motor gar nicht gestartet wird. Was unter anderem zur Folge hatte, dass viele Betrunkene ihren Schein verloren, nur weil sie die Heizung einschalteten.