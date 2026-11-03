Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sind mobilisiert“

Proteste: Mehrere Unis in Frankreich geschlossen

Ausland
03.11.2026 13:39
Schüler blockieren den Eingang einer Bildungseinrichtrung in Paris.
Schüler blockieren den Eingang einer Bildungseinrichtrung in Paris.(Bild: EPA/Firas Abdullah)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Proteste junger Menschen gegen Missstände im Bildungswesen in Frankreich gehen auch nach den Herbstferien weiter: Am Dienstag blieben mehrere Universitäten geschlossen, und Schülerinnen und Schüler blockierten nach Regierungsangaben 48 Oberschulen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Wir wollen der Regierung zeigen, dass die Universitäten immer noch mobilisiert sind, und dass wir konkrete Antworten erwarten“, sagte Suzanne Nijdam, Vorsitzende des größten Studierendenverbands, der Nachrichtenagentur AFP.

Nach offiziellen Angaben waren am Vortag 15 Prozent der Hochschulen von Protestaktionen betroffen. Die Regierung hatte am Montag 41 Schulblockaden gemeldet, ein Schülerverband hingegen sprach von 169 blockierten Schulen landesweit. In mehreren Fällen wurden Mülltonnen in Brand gesetzt.

Die Jugendlichen wollen weiterhin zeigen, dass sie mit den zugesagten Maßnahmen nicht zufrieden ...
Die Jugendlichen wollen weiterhin zeigen, dass sie mit den zugesagten Maßnahmen nicht zufrieden sind.(Bild: AFP/LIONEL BONAVENTURE)

Schüler: „Haben bislang nur Krümel erhalten“
Am Dienstagmorgen waren unter anderem Gymnasien in Paris, Rennes und Toulouse betroffen. Auch vor der Eliteschule Louis Grand im Zentrum von Paris blockierten Jugendliche den Eingang mit Mülltonnen. „Man verspricht uns Reformen, damit die Bewegung sich auflöst, aber bisher haben wir nur Krümel erhalten“, sagte die 16 Jahre alte Schülerin Soline in Toulouse. Vor ihrer Schule beteiligten sich auch Lehrer an den Protesten. „Wir haben genau dieselben Forderungen“, sagte der Mathelehrer Raphaël Gironimi und zählte die Missstände auf: „Wir haben 35 Schüler pro Klasse, und die Schule ist weder an Hitzewellen noch an Winterkälte angepasst“, sagte er.

Lesen Sie auch:
In vielen europäischen Ländern gehen aktuell junge Menschen auf die Straße, um gegen gestiegene ...
Gemeinsamer Nenner
Das sind die Auslöser der europaweiten Proteste
02.11.2026
Halloween-Chaos
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
01.11.2026

Maßnahmen für Schülerverbände nicht ausreichend
Die Regierung hatte angesichts der seit Mitte September anhaltenden Schülerproteste zugesagt, das umstrittene Bewerbungsverfahren für Hochschulen zu reformieren, 500 zusätzliche Lehrerstellen und 15.000 Hochschul- und Ausbildungsplätze zu schaffen. In der zehnten Jahrgangsstufe sollten sich höchstens 28 Schüler pro Klasse befinden. Schülerverbände hatten die Maßnahmen als nicht ausreichend bezeichnet.

Unterdessen gab Justizminister Gérald Darmanin die jüngsten Zahlen zu den juristischen Folgen der Gewalttaten am Rand der Demonstrationen seit Mitte Oktober bekannt: Demnach kamen knapp 5.000 Menschen in Polizeigewahrsam, davon 30 Prozent Minderjährige. Etwa 330 Menschen wurden inhaftiert, sei es in Untersuchungshaft oder nach Urteilen in Schnellverfahren. Die Verurteilten seien zu 95 Prozent männlich, zu zwei Dritteln zwischen 18 und 25 Jahre alt und zu 70 Prozent Franzosen. Etwa die Hälfte sei zuvor nicht strafrechtlich verfolgt gewesen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
03.11.2026 13:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf