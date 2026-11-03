Kupferdiebe schlugen zu: Halbe Tonne Kabel weg

Ungewöhnlich dreist gingen bislang unbekannte Täter in Tirol vor: Sie brachen in ein ehemaliges Firmengebäude ein und machten sich mit rund einer halben Tonne Elektrokabel davon. Die Kunststoffisolierung ließen sie nach aufwendiger Arbeit einfach am Tatort zurück.
Ein dreister Diebstahl beschäftigt derzeit die Polizei in Kematen in Tirol. Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, drangen die unbekannten Täter in das ehemalige Firmengebäude in der Industriezone ein.
Gebäude wird gerade umgebaut
„Das Gebäude befindet sich derzeit im Umbau und wird entkernt“, erklärt die Polizei. Diesen Umstand dürften die Kriminellen ausgenutzt haben, um unbemerkt zuzuschlagen. Ihre Beute: rund 500 Kilo gelagerte Elektrokabel!
Besonders bemerkenswert ist die Vorgehensweise der Täter: Sie entfernten offenbar direkt vor Ort die Kunststoffisolierung der Kabel. Die zurückgelassenen Isolierungsreste lassen auf einen erheblichen Zeitaufwand schließen. Wie hoch der Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.
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