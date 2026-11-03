Benko, Haselsteiner, Gewehr: Worum es diesmal geht

René Benko und Hans Peter Haselsteiner waren nicht nur Geschäftspartner, auch persönlich kannte man sich gut. Haselsteiner gehörte zum engsten Umfeld des Immobilienjongleurs. Wohl daher rührt es auch, dass sich Haselsteiner darauf einließ, gegen eine „persönliche Garantie“ Benkos fünf Millionen Euro zu überweisen, und zwar aus der Familienstiftung des 82-Jährigen.

Das Geld dürfte zur Rettung der Signa-Tochter Sportscheck gedacht gewesen sein, die kurz darauf dennoch in die Insolvenz rutschte. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft Benko nun vor, seine Garantie an Haselsteiner sei „wahrheitswidrig“ gewesen, dadurch sei die Haselsteiner Privatstiftung um die besagten fünf Millionen Euro geschädigt worden – und zwar vorsätzlich.

„Auf Benko verlassen“

Denn aus Sicht der Korruptionsermittler soll Benko im November 2023, als er das Geld von Haselsteiners Stiftung erhielt, bereits seit etwa zehn Monaten zahlungsunfähig gewesen sein. Haselsteiner gab dazu in seiner Aussage zu Protokoll, man habe sich „auf Benko verlassen“. Ursprünglich hatten Haselsteiner bzw. seine Familienstiftung Juni 2022 Signa-Development-Aktien im Volumen von fünf Millionen Euro erworben hatte.

Der Plan war den Angaben zufolge, dass der Kaufpreis nicht fließt, sondern mit den Dividenden aufgerechnet werden sollte, die der Haselsteiner-Stiftung zugestanden wären. Doch dann sei Haselsteiner von Benko doch um die sofortige Überweisung des Geldes gebeten worden – inklusive des Versprechens, dass er, Benko, persönlich einspringen werde, sollten die Dividenden nicht ausgezahlt werden können.