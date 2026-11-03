Not-OP! Ehemaliger PL-Coach erleidet Schlaganfall

Zwar dürfte der Eingriff erfolgreich verlaufen sein, Mels Gesundheitszustand wird dennoch zur Sicherheit weiterhin auf der Intensivstation überwacht. „Wir möchten Pepe Mel nach seinem Schlaganfall, der zu einer Operation führte, all unsere Unterstützung und Zuneigung aussprechen. Die große gelbe Familie wünscht ihm eine schnelle Genesung. Halt durch, Pepe“, wünschte Mels Ex-Klub Las Palmas seinem ehemaligen Trainer eine baldige Genesung. „Viel Kraft, Pepe Mel! Wir stehen an deiner Seite“, heißt es in einer Mitteilung von Malaga und auch Rayo Vallecano sowie Almeria meldeten sich zu Wort.