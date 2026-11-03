Not-OP! Ehemaliger PL-Coach erleidet Schlaganfall

Große Sorgen um Pepe Mel! Der spanische Fußballtrainer befindet sich nach einem Schlaganfall auf der Intensivstation. Am Sonntag hatte sich der 63-Jährige im Hospital Virgen del Rocio in Sevilla einer Not-Operation unterziehen müssen, wie lokale Medien berichten.
Zwar dürfte der Eingriff erfolgreich verlaufen sein, Mels Gesundheitszustand wird dennoch zur Sicherheit weiterhin auf der Intensivstation überwacht. „Wir möchten Pepe Mel nach seinem Schlaganfall, der zu einer Operation führte, all unsere Unterstützung und Zuneigung aussprechen. Die große gelbe Familie wünscht ihm eine schnelle Genesung. Halt durch, Pepe“, wünschte Mels Ex-Klub Las Palmas seinem ehemaligen Trainer eine baldige Genesung. „Viel Kraft, Pepe Mel! Wir stehen an deiner Seite“, heißt es in einer Mitteilung von Malaga und auch Rayo Vallecano sowie Almeria meldeten sich zu Wort.
Neben zahlreichen spanischen Klubs war Mel unter anderem auch als Trainer von West Bromwich Albion in der Premier League tätig. Im Jänner 2014 unterschrieb der Spanier bei den „Baggies“, vier Monate später musste er den Verein allerdings wieder verlassen.
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