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Midterms in den USA

Wie wird sich die politische Lage im Land ändern?

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03.11.2026 13:30
Am 3.11.2026 wird in den Vereinigten Staaten gewählt.
Am 3.11.2026 wird in den Vereinigten Staaten gewählt.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Die Midterm-Wahlen in den USA gelten als wichtiger Stimmungstest für die Regierung in Washington. Ihr Ausgang könnte darüber entscheiden, wie stark Präsident und Kongress in den kommenden Jahren politische Vorhaben umsetzen können. Doch welche Veränderungen erwarten Sie sich hinsichtlich der politischen Lage in den USA? Diskutieren Sie mit!

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Bei den Midterms werden alle Sitze im Repräsentantenhaus sowie ein Teil der Sitze im Senat neu vergeben. Derzeit halten die Republikaner von Präsident Donald Trump sowohl die Mehrheit im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Verschieben sich dort die Machtverhältnisse, kann das weitreichende Folgen haben: Neue Mehrheiten beeinflussen unter anderem die Wirtschafts-, Sozial- und Außenpolitik der Vereinigten Staaten.

Politische Beobachter erwarten, dass die Ergebnisse auch Auswirkungen auf die gesellschaftliche Stimmung im Land haben werden. Je nachdem, welche Partei gestärkt aus den Wahlen hervorgeht, könnten politische Konflikte weiter zunehmen oder neue Kompromisse möglich werden. Zugleich gelten die Midterms als wichtiger Fingerzeig für die nächste Präsidentschaftswahl.

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Ihre Meinung zählt!
Wie wird sich die politische Stimmung in den USA nach den Midterm-Wahlen entwickeln? Wie sollte die US-Politik Ihrer Meinung nach mit der zunehmenden politischen Spaltung im Land umgehen? Welche Folgen könnten die Midterms für die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Vereinigten Staaten haben? Welche Chancen und Risiken sehen Sie für die USA nach den Midterm-Wahlen?

Wir freuen uns auf Ihre  Einschätzungen in den Kommentaren!

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