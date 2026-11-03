Wie wird sich die politische Lage im Land ändern?

Ihre Meinung zählt!

Wie wird sich die politische Stimmung in den USA nach den Midterm-Wahlen entwickeln? Wie sollte die US-Politik Ihrer Meinung nach mit der zunehmenden politischen Spaltung im Land umgehen? Welche Folgen könnten die Midterms für die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Vereinigten Staaten haben? Welche Chancen und Risiken sehen Sie für die USA nach den Midterm-Wahlen?