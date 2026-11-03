Neue Petition: Letztes Aufbäumen der Babler-Fans

Momentan nur 378 Unterschriften

Der Ersteller – ein eingefleischter SPÖler aus Tirol – sieht Babler als „eine der herausragendsten Persönlichkeiten der Sozialdemokratie“, er sei ein „Hoffnungsträger“ und ein „echter Anwärter auf moralische Führung“. Denn er kommuniziere mit den Menschen „auf Augenhöhe“.

Der Rückhalt für das Comeback hält sich allerdings vorerst in Grenzen: 378 verifizierte Unterschriften zählt die Petition bisher. Damit wird der Abschied Bablers wohl nicht abgewendet werden,