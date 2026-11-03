Nations League: Hammer-Gruppe für unsere ÖFB-Damen

„Eine riesige Herausforderung“

„Diese Gruppe ist eine riesige Herausforderung. In der Liga A sind nur gute Teams vertreten. Mit Frankreich und England treffen wir gleich auf zwei der ganz großen Nationen“, so Söndergaard zu den kommenden Gegnern im Frühjahr 2027. „Es werden sehr schwierige Spiele, in denen wir die Underdogs sind. Wir müssen diese Spiele auch als Chance der Entwicklung sehen. Für die Fans sind das sicherlich sehr attraktive Duelle.“