Nations League: Hammer-Gruppe für unsere ÖFB-Damen

Hammer-Gruppe in der Nations League! Die ÖFB-Damen dürfen sich über attraktive Gegner freuen.
Die Auslosung der Nations League hat den ÖFB-Frauen im schweizerischen Nyon eine anspruchsvolle Gruppe beschert. Die Elf von Teamchef Lars Söndergaard bekommt es im ersten Halbjahr 2027 in der Gruppe A3 der Liga A mit Frankreich, England und Portugal zu tun, wie die Auslosung am frühen Nachmittag ergeben hat.
„Eine riesige Herausforderung“
„Diese Gruppe ist eine riesige Herausforderung. In der Liga A sind nur gute Teams vertreten. Mit Frankreich und England treffen wir gleich auf zwei der ganz großen Nationen“, so Söndergaard zu den kommenden Gegnern im Frühjahr 2027. „Es werden sehr schwierige Spiele, in denen wir die Underdogs sind. Wir müssen diese Spiele auch als Chance der Entwicklung sehen. Für die Fans sind das sicherlich sehr attraktive Duelle.“
Die Gruppen der Nations League Liga A:
Gruppe A1: Spanien, Norwegen, Irland, Schweiz
Gruppe A2: Frankreich, England, Österreich, Portugal
Gruppe A3: Dänemark, Italien, Island, Wales
Gruppe A4: Deutschland, Niederlande, Schweden, Schottland
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.