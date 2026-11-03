Hier steht Glenn Close plötzlich neben sich selbst

In der Anwaltsserie geht es um eine rein von Frauen geführte Kanzlei, die verzwickte Scheidungen für Frauen zum Erfolg führen. Obwohl die erste Staffel bei der Kritik völlig durchfiel, kam die Serie beim Streamingpublikum so gut an, dass sie verlängert wurde. Ein Highlight für die Fans sind neben der zum Teil recht krassen Handlung, vor allem die Outfits der Darstellerinnen. In der neuen Staffel soll Kardashian unter anderem in einem legendären Mantel von Elizabeth Taylor zu sehen sein.