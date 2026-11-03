Hier steht Glenn Close plötzlich neben sich selbst

Große Augen auf der Premiere zur zweiten Staffel der Disney-Plus-Serie „All’s Fair“! Hollywood-Legende Glenn Close schritt in einem cremeweißen Outfit über den roten Teppich. Dann stand sie plötzlich neben sich!
Hat die 77-jährige Schauspielikone etwa eine heimliche Zwillingsschwester, von der bisher niemand etwas wusste? Die Fotografen trauten ihren Kameras kaum, dass gleich zwei Damen in identischen Outfits und demselben Style am roten Teppich posierten.
Verblüffend echte Kopie
Des Rätsels Lösung ist ein echter Verwandlungskünstler der Extraklasse. Hinter der verblüffend echten Kopie steckt kein biologischer Zwilling, sondern der bekannte Verwandlungskünstler und Drag-Performer Alexis Stone.
Mit präziser Silikonprothetik, perfektem Make-up und täuschend echter Mimik hat er das Gesicht des Hollywood-Stars bis ins kleinste Detail nachgebildet. Nur seine Körpergröße verkleinern konnte er sich freilich nicht.
Arm in Arm und gut gelaunt
Die Schauspielerin posierte schmunzelnd Arm in Arm mit ihrem Kunst-Zwilling und genoss den spektakulären PR-Coup in vollen Zügen. Anschließend schloss sich Glenn, die in der erfolgreichen Hulu-Serie die Rolle der Dina Standish verkörpert, ihren Co-Stars Kim Kardashian, Sarah Paulson, Naomi Watts und Niecy Nash-Betts an.
In der Anwaltsserie geht es um eine rein von Frauen geführte Kanzlei, die verzwickte Scheidungen für Frauen zum Erfolg führen. Obwohl die erste Staffel bei der Kritik völlig durchfiel, kam die Serie beim Streamingpublikum so gut an, dass sie verlängert wurde. Ein Highlight für die Fans sind neben der zum Teil recht krassen Handlung, vor allem die Outfits der Darstellerinnen. In der neuen Staffel soll Kardashian unter anderem in einem legendären Mantel von Elizabeth Taylor zu sehen sein.
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