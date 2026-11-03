Technisches Gebrechen wohl Ursache für Lkw-Unfall

In Lkw eingeklemmt

Der Unfall hatte sich gegen 10.55 Uhr in einem zweispurigen Baustellenbereich ohne Pannenstreifen ereignet. Der 63-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls im Lkw eingeklemmt, Feuerwehrleute befreiten den Mann. Während der Niederösterreicher seine schweren Verletzungen nicht überlebte, wurde der 47-Jährige mit Blessuren von „Christophorus 3“ in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.