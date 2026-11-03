3000 Audi-Mitarbeiter streikten gegen Einsparungen

Derzeit steht vor allem die mögliche Schließung des Audi-Werks in Neckarsulm im Raum. Chef Gernot Döllner hat angekündigt, dass in den USA ein Werk gebaut werde. „Dass Audi in den USA produzieren will, halte ich für richtig“, sagte Landesbezirksleiter Horst Ott. Er kritisierte allerdings den Auftritt von Döllner bei einem Wahlkampftermin von US-Präsident Donald Trump. „Auf diese Art Audi zu vertreten, ist armselig“, sagte er. Überhaupt sei der Zeitpunkt falsch, dieser sei „instinktlos und respektlos“ gegenüber den Menschen an den deutschen Standorten.