Weltmeister erlebte Drama im Stadion hautnah mit

Laut spanischen Medienberichten war auch Gerard Pique im Stadion mit dabei. Nach den tragischen Ereignissen machte sich Pique, Eigentümer des FC Andorra, umgehend auf den Weg ins Krankenhaus, um sich nach De Miguel zu erkunden. CD Teneriffa sprach zunächst davon, dass sein Zustand ernst, aber stabil sei. Dienstagfrüh verstarb der 30-jährige Kicker jedoch.