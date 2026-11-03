Ex-Salzburg-Trainer sauer: „Darf nicht passieren“

0:1 gegen Everton – Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle musste mit Newcastle United am Montagabend den nächsten Rückschlag in der Premier League hinnehmen. Die Luft wird immer dünner.
„Bei der heutigen Leistung war unser Spielstil nicht zu erkennen – und das darf nicht passieren“, ging Jaissle im Interview mit der BBC mit seinen Schützlingen hart ins Gericht. „Es ist nicht leicht zu erklären, da es unter der Woche im Training so gut aussah. Die Jungs wirkten engagiert und das Selbstvertrauen war da.“
Doch erneut gingen die „Magpies“, die sich bereits am Donnerstag in der vierten Runde des englischen Ligacups Everton mit 1:3 geschlagen geben mussten, als Verlierer vom Platz. Am Montagabend avancierte Thierno Barry mit seinem Treffer in der 49. Minute zum Everton-Matchwinner.
„Ich kann das verstehen“
Nach dem Schlusspfiff wurden die Newcastle-Spieler von den eigenen Fans mit einem Pfeifkonzert verabschiedet. „Nach einer solchen Leistung kann ich das verstehen“, meinte Jaissle gegenüber Sky Sports.
Und der 38-jährige Deutsche ergänzte: „Das ist die Realität – und ich trage die Verantwortung dafür. Wir müssen an den Dingen arbeiten, die wir verbessern müssen.“ Und das schnell! Denn Newcastle liegt aktuell nur noch auf Rang 13 in der Premier League.
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