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Frauenmedizin im Fokus

Endometriose: Forscher schossen Gewebe ins All

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03.11.2026 05:00
Spannende Ergebnisse erwartet: ADSI-Direktor Prof. Günther Bonn (links) mit Prof. Geppino Falco ...
Spannende Ergebnisse erwartet: ADSI-Direktor Prof. Günther Bonn (links) mit Prof. Geppino Falco von der Universität Neapel(Bild: Oliver Papacek)
Porträt von Oliver Papacek
Von Oliver Papacek

Im Kampf gegen die heimtückische Frauenkrankheit Endometriose blickten heimische Wissenschafter besonders weit über den Tellerrand. Nach ihrem „Ausflug“ auf die Internationale Raumstation (ISS) werden die Proben aktuell ausgewertet.

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Bereits im Frühjahr hat die „Krone“ über den wissenschaftlichen Coup berichtet: Im Kampf gegen Endometriose – weltweit sind geschätzte 200 Millionen (!) Frauen betroffen, in Österreich sind es rund 300.000 – schickten Forscher des Austrian Drug Screening Institute (ADSI) an der Universität Innsbruck Gewebeproben in den Weltraum. Parallel zu Laboren auf der Erde wurde unter Einfluss von Schwerelosigkeit und kosmischer Strahlung ein Präparat getestet, das möglicherweise Millionen Frauen rund um den Globus Linderung verschaffen könnte.

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