Endometriose: Forscher schossen Gewebe ins All

Bereits im Frühjahr hat die „Krone“ über den wissenschaftlichen Coup berichtet: Im Kampf gegen Endometriose – weltweit sind geschätzte 200 Millionen (!) Frauen betroffen, in Österreich sind es rund 300.000 – schickten Forscher des Austrian Drug Screening Institute (ADSI) an der Universität Innsbruck Gewebeproben in den Weltraum. Parallel zu Laboren auf der Erde wurde unter Einfluss von Schwerelosigkeit und kosmischer Strahlung ein Präparat getestet, das möglicherweise Millionen Frauen rund um den Globus Linderung verschaffen könnte.