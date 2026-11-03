„Hasst Juden“: Streit mit Senatskandidat artet aus

Dass der linke Senatskandidat Abdul El-Sayed Donald Trump ein Dorn im Auge ist, ist schon länger bekannt. Jetzt holt er zu einem neuen Schlag aus: El-Sayed „hasst Juden“ schreibt Trump auf Truth Social.
Der Wahltag bei den Midterms in den USA hat begonnen: In ein paar Bundesstaaten haben bereits die ersten Wahllokale geöffnet. Bevor es so richtig losgeht, teilte Trump jedoch noch einmal ordentlich gegen unliebsame Kandidaten aus.
„Würde euch fertig machen“
„Abdul El-Sayed hasst Juden und hasst Schwarze. Mach dir keine Sorgen, er hasst auch Weiße“, schreibt er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. „Nur Dummköpfe“ würden für El-Sayed stimmen, von dem Trump behauptet, „er würde euch zu 100 Prozent fertig machen!“ Der US-Präsident ruft in seinem Post zudem dazu auf, den Republikaner Mike Rogers in Michigan zu wählen.
„Er ist ein Dschihadist“
Es ist nicht das erste Mal, dass Trump gegen den linken Kandidaten austeilt. Mitte Oktober machte er sich in einer Rede über den Demokraten lustig, indem er seinen Namen absichtlich falsch aussprach. „Sein Name ist Abduladadalalalala. Er heißt Abdulbabababa Mohammed El-Sayed. Ich hatte also recht: Er ist ein Dschihadist.“
Der US-Präsident bezeichnete den Demokraten in der Vergangenheit immer wieder als „Dschihadisten“. El-Sayed würde „auf der Seite der Terroristen“ stehen. Abdul El-Sayed wäre der erste muslimische Senator im Bundesstaat Michigan.
Trump forderte Metalldetektor für El-Sayed
Bei einer weiteren Rede forderte Trump, El-Sayed müsse vor dem Betreten des Senats durch einen „Metalldetektor gehen“. Dieser konterte: „Ich gehe durch einen Metalldetektor, wenn du dich einem Lügendetektor stellst“. Er habe nichts zu verbergen.
Zuletzt führte Abdul El-Sayed in Umfragen vor seinem republikanischen Rivalen Mike Rogers. Viele Bürger in Michigan haben ihre Stimme zudem bereits per Briefwahl abgegeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.