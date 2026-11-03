„Hasst Juden“: Streit mit Senatskandidat artet aus

„Er ist ein Dschihadist“

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump gegen den linken Kandidaten austeilt. Mitte Oktober machte er sich in einer Rede über den Demokraten lustig, indem er seinen Namen absichtlich falsch aussprach. „Sein Name ist Abduladadalalalala. Er heißt Abdulbabababa Mohammed El-Sayed. Ich hatte also recht: Er ist ein Dschihadist.“