Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wutausbruch bei Trump

„Hasst Juden“: Streit mit Senatskandidat artet aus

Außenpolitik
03.11.2026 13:46
Trump schießt wieder heftig gegen den Senatskandidaten Abdul El-Sayed.
Trump schießt wieder heftig gegen den Senatskandidaten Abdul El-Sayed.(Bild: Krone-Collage/AFP/SALWAN GEORGES, AFP/KENT NISHIMURA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dass der linke Senatskandidat Abdul El-Sayed Donald Trump ein Dorn im Auge ist, ist schon länger bekannt. Jetzt holt er zu einem neuen Schlag aus: El-Sayed „hasst Juden“ schreibt Trump auf Truth Social.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Wahltag bei den Midterms in den USA hat begonnen: In ein paar Bundesstaaten haben bereits die ersten Wahllokale geöffnet. Bevor es so richtig losgeht, teilte Trump jedoch noch einmal ordentlich gegen unliebsame Kandidaten aus.

„Würde euch fertig machen“
„Abdul El-Sayed hasst Juden und hasst Schwarze. Mach dir keine Sorgen, er hasst auch Weiße“, schreibt er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. „Nur Dummköpfe“ würden für El-Sayed stimmen, von dem Trump behauptet, „er würde euch zu 100 Prozent fertig machen!“ Der US-Präsident ruft in seinem Post zudem dazu auf, den Republikaner Mike Rogers in Michigan zu wählen.

„Er ist ein Dschihadist“
Es ist nicht das erste Mal, dass Trump gegen den linken Kandidaten austeilt. Mitte Oktober machte er sich in einer Rede über den Demokraten lustig, indem er seinen Namen absichtlich falsch aussprach. „Sein Name ist Abduladadalalalala. Er heißt Abdulbabababa Mohammed El-Sayed. Ich hatte also recht: Er ist ein Dschihadist.“

Der US-Präsident bezeichnete den Demokraten in der Vergangenheit immer wieder als „Dschihadisten“. El-Sayed würde „auf der Seite der Terroristen“ stehen. Abdul El-Sayed wäre der erste muslimische Senator im Bundesstaat Michigan.

Lesen Sie auch:
Donald Trump wischt sich mit einem Taschentuch über die Augen.
Krone Plus Logo
Irre Szenen
Dieser Wahlkampf ist selbst für Trump verrückt
02.11.2026
Eilantrag abgewiesen
Gericht stoppt letztes Trump-Manöver vor Midterms
03.11.2026
„Verrat“ in Michigan
Offener Streit bei Demokraten gefährdet Wahlsieg
02.11.2026

Trump forderte Metalldetektor für El-Sayed
Bei einer weiteren Rede forderte Trump, El-Sayed müsse vor dem Betreten des Senats durch einen „Metalldetektor gehen“. Dieser konterte: „Ich gehe durch einen Metalldetektor, wenn du dich einem Lügendetektor stellst“. Er habe nichts zu verbergen.

Zuletzt führte Abdul El-Sayed in Umfragen vor seinem republikanischen Rivalen Mike Rogers. Viele Bürger in Michigan haben ihre Stimme zudem bereits per Briefwahl abgegeben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
03.11.2026 13:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
214.286 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
160.554 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
92.402 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1016 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
680 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Niederösterreich
Rassismusvorwurf: Platzverbot für FP-Politiker
609 mal kommentiert
FPÖ-Politiker Christian Brenner darf die Sportanlage des ASK Wilhelmsburg nicht mehr betreten. ...
Mehr Außenpolitik
Wutausbruch bei Trump
„Hasst Juden“: Streit mit Senatskandidat artet aus
Rücktritt gefordert
Gewalt-Sager regt auf: ÖH-Chefin entschuldigt sich
Bollwerk gegen Linke
Merz: Anti-Enteignungs-Gesetz fast fertig
„Hoffnungsträger“
Neue Petition: Letztes Aufbäumen der Babler-Fans
Midterms in den USA
Wie wird sich die politische Lage im Land ändern?
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf