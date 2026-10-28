Doppelpack! Marko Arnautovic überzeugt im Pokal

Marko Arnautovic hat beim 5:1-Cup-Erfolg von Roter Stern Belgrad gegen Jedinstvo mit zwei Treffern einen starken Auftritt hingelegt. Der ÖFB-Legionär stand dabei in der Startelf.
Trainer Albert Riera setzt in dieser Saison nicht immer auf die Dienste des ÖFB-Routiniers. Mit seinem Auftritt im Cup hat Arnautovic aber wieder die Werbetrommel für sich rühren können.
Cham eingewechselt
Denn beim überzeugenden 5:1-Sieg gegen Underdog Jedinstvo am Mittwoch glänzte der Stürmer als Doppeltorschütze. In der 49. und 67. Minute sorgte der Österreicher für Jubel bei den Fans von Roter Stern.
In der 73. Minute wurde er nach einem starken Auftritt schließlich ausgewechselt. ÖFB-Kicker Muhammed-Cham wurde unterdessen in der 62. Minute eingewechselt.
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