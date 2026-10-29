Pflegeplätze: Der Weg zur zentralen Vergabe

Die Träger würden in den Umsetzungsprozess eingebunden, damit ihre Expertise und ihre Anforderungen bestmöglich berücksichtigt werden können. Laut Schneemann werde damit eine solide Grundlage geschaffen, um das Modell danach schrittweise auf das ganze Land auszurollen. Schließlich gehe es auch darum, die Abläufe der beteiligten Träger zu vereinfachen. Durch die zentrale Erfassung verfügbarer Betten können Mehrfachabfragen und aufwendige Abstimmungen reduziert werden, was eine Zeitersparnis und geringeren organisatorischen Aufwand bedeutet, ist der Landesrat überzeugt.