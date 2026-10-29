Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Pilot“ im Burgenland

Pflegeplätze: Der Weg zur zentralen Vergabe

Burgenland
29.10.2026 05:00
Pflegebetten: Künftig soll es eine zentrale Online-Datenbank für das Burgenland geben, die ...
Pflegebetten: Künftig soll es eine zentrale Online-Datenbank für das Burgenland geben, die verfügbare Kapazitäten anzeigt. (Symbolbild)(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Das Bettenmanagement für Pflegeheime im Burgenland wird künftig vom Land zentral organisiert. Transparenz, Qualität der Plätze und die Einbindung der Familien sollen dabei weiter gewährleistet sein. Das Modell wird aber zunächst als Pilotprojekt getestet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Vorbereitungen für das zentrale Bettenmanagement laufen beim Land auf Hochtouren. „Das neue System soll so rasch wie möglich auf den Weg gebracht werden“, erklärt Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Um die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, muss zuvor aber ein Beschluss im Landtag erfolgen. Ob es sich dieser heuer noch ausgeht, ist derzeit offen.

Verfügbare Betten in Online-Datenbank
Mit dem neuen System soll das Land die volle Steuerung und Verantwortung übernehmen. Das Herzstück bildet eine landesweite Online-Datenbank, die alle verfügbaren Pflegebetten in Echtzeit zusammenfasst. Die Vergabe verläuft nach verbindlichen, fachlich geprüften Kriterien. Jeder Einzelfall wird individuell geprüft. Wünsche bezüglich Standort, Spezialisierung oder familiärer Nähe sollen direkt in die Entscheidung einfließen.

„Pflege darf kein Glücksspiel sein“, meint Schneemann. Mit dem zentralen Bettenmanagement garantiere man im Burgenland künftig absolute Transparenz, objektive Qualität und die volle Einbindung der Familien bei der Vergabe.

Pilotphase soll zeitnah umgesetzt werden
Bevor das Modell landesweit ausgerollt wird, soll es zunächst erprobt werden. Ein Pilotprojekt wird gemeinsam mit den Altenwohn- und Pflegeheimen der Sozialen Dienste Burgenland umgesetzt. „Dabei geht es darum, erste Erfahrungen zu sammeln und Abläufe bei Bedarf gezielt nachzujustieren und zu adaptieren“, erläutert der Landesrat.

Lesen Sie auch:
Zarits fordert ein Mitbestimmungsrecht.
Kritik an Rot-Grün
Die ÖVP legt sich beim Bettenmanagement quer
30.08.2026
Streit um Abrechnungen
Land bekräftigt Vorwürfe gegen Pflegeheim
29.05.2026

Die Träger würden in den Umsetzungsprozess eingebunden, damit ihre Expertise und ihre Anforderungen bestmöglich berücksichtigt werden können. Laut Schneemann werde damit eine solide Grundlage geschaffen, um das Modell danach schrittweise auf das ganze Land auszurollen. Schließlich gehe es auch darum, die Abläufe der beteiligten Träger zu vereinfachen. Durch die zentrale Erfassung verfügbarer Betten können Mehrfachabfragen und aufwendige Abstimmungen reduziert werden, was eine Zeitersparnis und geringeren organisatorischen Aufwand bedeutet, ist der Landesrat überzeugt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
29.10.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
10° / 12°
Symbol leichter Regen
Güssing
9° / 13°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
9° / 12°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
9° / 13°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
10° / 12°
Symbol bedeckt

krone.tv

Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
153.329 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
102.634 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
93.150 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Außenpolitik
USA geben Kiew auf: „Trump denkt, dass Krieg …“
1076 mal kommentiert
Trump erwähnt mittlerweile bei jeder Gelegenheit, dass Selenskyj für die hohen Spritpreise in ...
Mehr Burgenland
„Vorsicht geboten!“
Gift eines Feuersalamanders tötete jungen Hund
Ab 13. Dezember
Neuer Fahrplan mit noch mehr Bahn-Angebot
Besonderes Erlebnis
Großer Ansturm auf „Burg-Geflüster“ in Schlaining
Anlagen im Burgenland
Hitze und Dürre konnten Golf-Bilanz nicht trüben
Action-Thriller
Cool wie „007“ erobert ein Schüler die Filmwelt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf