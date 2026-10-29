Doppelmörder bleibt wie vom Erdboden verschluckt

Stiwoll, Sonntag, der 29. Oktober 2017. Um 9 Uhr treffen sich fünf Ortsbewohner vor einem gelben Haus zur Aussprache. Es gehört Friedrich Felzmann, einem Imker und amtsbekannten Querulanten, gefürchtet von Juristen, Behördenvertretern, sogar Familienmitgliedern, mit denen er seit Jahren im Clinch liegt.