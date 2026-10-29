Fremdenlegion à la Lagerhaus beim Bundesheer

Wie übel die Weltlage auch immer sein mag, Österreich schafft es verlässlich, jedes Problem in eine Komödie zu verwandeln. So hat am Mittwoch in der Früh ein Brigadier des Bundesheeres im ORF-Radio wegen der immer schwieriger werdenden Suche nach Rekruten sich seinen Kummer von der Seele geredet: Die Kasernen müssten bewacht werden und kochen sollte auch jemand. Und letztlich könnten dann Einsparungen nur bei den Kampfbataillonen stattfinden, malte der Offizier die heimische Version eines Feldherrnhügels von kalter Küche statt heißer Front an den Horizont.