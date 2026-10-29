Hier zeigt sich die Sonne, dort bleibt es grau

Österreich zeigt sich am Donnerstag wettertechnisch zweigeteilt. Während sich der Westen und Teile des Südens über Sonnenschein freuen dürfen, bleibt es im Norden und Osten überwiegend grau. Dazu gibt es stellenweise Regen und Temperaturen von maximal 14 Grad.
Der Donnerstag startet in weiten Teilen Österreichs mit dichten Wolken. Besonders von Oberösterreich bis in den Osten fällt in den Morgenstunden stellenweise leichter Regen. Oberhalb von rund 1600 Metern kann es sogar schneien. Im Tagesverlauf lässt der Niederschlag nach, die Wolken halten sich allerdings vielerorts hartnäckig.
Nebel löst sich teilweise auf
Deutlich freundlicher präsentiert sich das Wetter im Westen und Süden. Von Vorarlberg über Tirol bis nach Mittelkärnten setzt sich nach der Auflösung lokaler Nebelfelder zunehmend die Sonne durch. Vor allem im Westen stehen damit einige freundliche Herbststunden bevor.
Im Osten bleibt es hingegen häufig trüb. Dazu weht mäßiger, stellenweise auch lebhafter Nordwestwind. Die Tageshöchstwerte erreichen österreichweit zwischen sieben und 14 Grad. Damit bleibt es für Ende Oktober recht frisch.
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