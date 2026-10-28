Anschlag auf hochrangigen Ukrainer geplant?

Laut einer Aussendung der Staatsanwaltschaft Wien zu Tkatsch und seinem Kameramann Jaroslaw Bondarenko sollen die beiden mutmaßlichen Geheimdienstler ein „Objekt“ observiert haben, das auch Bondarenko auf dieselbe Art und Weise ausgespäht haben soll. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete eine Festnahme an, die vermummte Polizisten am Margaretengürtel in Wien durchführten. Ein Spionageverdacht gegen die zwei Journalisten konnte nicht erhärtet werden, beide wurden schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt und kehrten in die Ukraine zurück. Allerdings gelten sie noch als Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren.