Israels Virtuose der Macht

Für Netanyahu eröffnen sich in dem traditionellen israelischen Koalitionspoker zwei Wege: entweder Fischen im gegnerischen Lager oder Spielen auf Zeit mit Neuwahlen in sechs Monaten. Bis dahin könnte der Überlebenskünstler eine neue Lage schaffen, etwa durch eine zweite Kriegsrunde gegen den Iran. Dieser „Job“ war unvollendet geblieben, weil Trump den Krieg abbrach. Jetzt sagt man dem US-Präsidenten Lust auf eine Fortsetzung nach den US-Wahlen nach.