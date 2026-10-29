Straßenrennen: BMW-Duell nach Einspruch aufgerollt

Zwei BMW-Lenker in Tirol und der offenbare Ehrgeiz, schneller als der andere zu sein – das führte bis vor das Landesverwaltungsgericht. Dort eruierte man, ob es sich um ein Straßenrennen handelte. Letztlich war das aber gar nicht der springende Punkt ...
Zwei oder mehrere PS-starke Fahrzeuge im Höllentempo, oft dicht hintereinander – solche Szenen hat wohl jeder schon beobachtet. In diesem Fall gab es ein Nachspiel mit Polizei und Gericht und exemplarisch werden die Konsequenzen aufgezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.