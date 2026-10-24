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Verfrühte Grippewelle

Welche Personen die Impfung jetzt noch schützt

Gesund
24.10.2026 14:41
Eine Impfung ist gerade für ältere Personen wichtig.
Eine Impfung ist gerade für ältere Personen wichtig.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Früher als erwartet sucht die Grippewelle heuer das Land heim. Bereits Ende Oktober steigen die Zahlen deutlich an. Für eine Impfung ist es aber noch nicht zu spät. Krone+ fragte nach, wem der Nadelstich besonders hilft und ob genug Impfstoff im Land ist.

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Über 260.000 Personen befanden sich in der vergangenen Woche in Österreich im Krankenstand. Die Ausmaße der Grippewelle sind das aber noch nicht, weiß der Umweltmediziner der MedUni Wien Hans-Peter Hutter: „Man darf eine Erkältung nicht mit der Influenza-Grippe verwechseln. Allerdings steigen jetzt auch schon die Zahlen für die richtige Grippe, die heuer ausgesprochen früh da ist.“ Im vergangenen Jahr gingen die Influenza-Fälle erst Ende November nach oben. „Es gab auch schon Jahre, in denen erst im Jänner eine richtige Grippewelle herrschte“, so Hutter.

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