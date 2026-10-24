Nur 1998 kamen mehr Grand-Slam-Champions

Einen größeren Tennisstar hat die Stadthalle selten gesehen – zumindest zum Zeitpunkt seines Erscheinens. Obwohl er erst 23 Jahre alt ist, hat Carlos Alcaraz bereits sieben Grand-Slam-Titel gewonnen. Nur dreimal in der Geschichte kamen reichlicher dekorierte Spieler nach Wien. 1992 in Gestalt des damals allerdings bereits weit über dem Zenit stehenden achtmaligen Major-Sieger Jimmy Connors, 1998 mit Pete Sampras, der zu jenem Zeitpunkt elf Grand Slams gewonnen hatte und zuletzt 2020 Novak Djokovic als 17-facher Major-Sieger.