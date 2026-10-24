Bei den Handballern geht es um die Ländle-Krone!

Im ersten Ländle-Derby der HLA-Saison haben die Bregenzer heute Abend (20.20) Hard zu Gast. Die Statistik ist deutlich, die letzten acht Duelle holten sich die Roten Teufel. Nun aber scheinen die Rollen in der 109. Auflage des ewigen Duells die Rollen aber ein wenig vertauscht.
Heute (20.20) fliegen in der HLA-Meisterliga wieder die Fetzen, zum ersten Mal in der neuen Saison kommt es zum Ländle-Derby zwischen Bregenz Handball und dem HC Hard. Die Bilanz der vergangenen Aufeinandertreffen spricht eine klare Sprache – die letzten acht Duelle gewannen allesamt die Roten Teufel. In der 109. Auflage sind die Rollen nun aber möglicherweise vertauscht.
Denn im laufenden Spieljahr waren es nicht die Harder, die die Ländle-Krone von Beginn an für sich beanspruchten. Coach Spyros Balomenos und seine Mannschaft starteten sehr holprig, liegen nur auf dem achten Platz. Die Festspielstädter, die in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entronnen waren, liegen einen Punkt und einen Platz vor dem Lokalrivalen auf Rang sieben. Hard-Kapitän Dejan Babic stellt klar: „Es ist ein Spiel von großer Bedeutung und unterscheidet sich immer von anderen Spielen. Ein Derby ist einfach besonders. Deshalb dürfen wir während des gesamten Spiels weder Konzentration, Motivation noch Mut verlieren.“
Gegenwehr aus Bregenz
Wobei aber vom heutigen Hausherren aus Bregenz große Gegenwehr zu erwarten ist, Coach Julian Rauch und sein Team wittern die Chance auf den ersten Derbysieg seit Jahren. „Wir gehen mit Zuversicht hinein und werden alles tun, um erfolgreich zu sein. Die Harder werden hoch motiviert sein, mit viel Leidenschaft spielen und versuchen, aus einer stabilen Deckung heraus hohes Tempo zu entwickeln. Zudem werden sie körperlich sehr robust auftreten. Für uns gilt es, dagegenzuhalten und gute Lösungen zu finden“, weiß der Bregenz-Trainer.
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