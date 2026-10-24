Bei den Handballern geht es um die Ländle-Krone!

Denn im laufenden Spieljahr waren es nicht die Harder, die die Ländle-Krone von Beginn an für sich beanspruchten. Coach Spyros Balomenos und seine Mannschaft starteten sehr holprig, liegen nur auf dem achten Platz. Die Festspielstädter, die in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entronnen waren, liegen einen Punkt und einen Platz vor dem Lokalrivalen auf Rang sieben. Hard-Kapitän Dejan Babic stellt klar: „Es ist ein Spiel von großer Bedeutung und unterscheidet sich immer von anderen Spielen. Ein Derby ist einfach besonders. Deshalb dürfen wir während des gesamten Spiels weder Konzentration, Motivation noch Mut verlieren.“