Neue Sorgen für Mette-Marit: Bruder wird verklagt

Høiby Anwalt weist Vorwürfe zurück

„Wir sind der Ansicht, dass es in diesem Fall keine Grundlage gibt, Espen Høiby zu verklagen“, unterstrich Anwalt Kristoffer Aasebø, der beide Beklagten vertritt gegenüber NRK. „Er hatte nie einen Vorstandssitz in der Pilot Flight Academy inne und hat das Unternehmen auch nicht gegenüber den Schülern vertreten.“