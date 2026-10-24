Patrice Aminati: Das war wahrer Grund für Ehe-Aus

„Entscheidung – für mich“

Ihre Krankheit habe auch an ihr Selbstbild verändert, so die 31-Jährige. „Wenn du in diesem desolaten Zustand bist, körperlich und seelisch, ist das nicht schön.“ Sie habe sich als Frau überhaupt nicht mehr wahrgenommen. „Das war grausam.“

Im vergangenen Jahr wurde schließlich die Trennung von Daniel Aminati bekannt. Es sei „unfassbar schwer“, eine Krise wie ihre zu zweit durchzustehen, gab Aminati nun zu. Ihre Ehe zu beenden sei daher „eine Entscheidung – nicht gegen jemanden, sondern für mich“ gewesen.