Hitlers Adlerhorst soll wieder aufgebaut werden

Hitler war Besuch des Kehlsteinhauses zu riskant

Trotz der hohen Investitionskosten von 30 Millionen Reichsmark (entspricht etwa 130 Millionen Euro), die der Bau und die Gestaltung des Gebäudes sowie die Tunnel und die Zufahrtsstraßen verschlang, verbrachte Hitler nur wenig Zeit dort. Er soll nur selten dort gewesen sein, weil ihm die Ausflüge dorthin zu zeitaufwendig und riskant gewesen sein sollen. Besonders kritisch stand er dem Aufzugschacht gegenüber: Er hielt diesen für nicht sicher genug gegen Blitzeinschläge und befürchtete, dass man im Falle eines Überraschungsangriffs schutzlos ausgeliefert wäre.