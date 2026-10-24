Wer wirklich hinter dem Medien-Deal steckt

111 Milliarden Dollar, zwei Hollywood-Giganten und ein erbitterter Bieterkampf mit Netflix: Die Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount verändert die Medienwelt. Doch woher stammen die Milliarden für den Mega-Deal?
Über ein Jahr lang hat es gedauert, bis einer der spektakulärsten Medien-Deals der US-Geschichte fixiert war. Paramount übernahm Warner Bros. Discovery und setzte sich im Bieterkampf gegen den Konkurrenten Netflix durch. Entstanden ist unter dem neuen Konzernnamen Skydance Corporation der weltweit mächtigste Medienkonzern mit einem Firmenwert von stolzen 111 Milliarden Dollar. Zu ihm zählen nicht nur die zwei großen Hollywood-Filmstudios Paramount und Warner, sondern auch Streamingriesen wie HBO Max, Paramount+ oder Discovery+ sowie die bedeutenden US-Sender CNN oder CBS.
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