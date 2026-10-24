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Großer Aufreger

Schwerer Kart-Unfall von Sohn (9) von Toto Wolff!

Motorsport
24.10.2026 14:18
Toto Wolff, Sohn Jack und Susie Wolff
Toto Wolff, Sohn Jack und Susie Wolff(Bild: Krone-Collage/AFP/THOMAS COEX, x.com/evrythngformu1a)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Ein ganz schwerer Kart-Crash sorgt für Schockwellen bis hinauf in die Formel 1: Mit Jack Wolff ist ausgerechnet der gerade einmal 9 Jahre alte Sohn von Mercedes-Teamchef Toto und F1-Academy-Geschäftsführerin Susie Wolff bei einem Rennen in Italien in einen Unfall verwickelt und dabei verletzt worden! Trotz einer Blessur an der Schulter wollte der Youngster beim nächsten Rennen gleich wieder an den Start gehen …

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Aber der Reihe nach: Wolff junior hatte sich zuletzt in der Kategorie X30 U10 den Titel-Gewinn in der italienischen IAME Series gesichert. Am Freitag stand nun das IAME Warrior Final (IWF26) in Viterbo, 67 Kilometer nördlich von Rom, auf dem Programm.

In der allerletzten Runde des Rennens berührten sich die Karts von Jack Wolff und des Marokkaners Nahyl El Gahoudi im Kampf um die Führung – mit der Folge eines Drehers des unter österreichischer Flagge startenden Youngsters.

Jack Wolff litt deutlich erkennbar unter Schmerzen
Der nachfolgende Brite Dimitar Uzunov konnte nicht mehr ausweichen, erwischte dann das Kart und dabei auch die Schulter von Wolff. Der Neunjährige konnte sich zwar selbst aus seinem Gefährt befreien, litt aber deutlich erkennbar unter Schmerzen.

Nach einer medizinischen Untersuchung an der Strecke zeigte er sich aber recht unbeeindruckt von dem Unfall. „Er besteht felsenfest darauf, morgen wieder zu fahren – er zeigt also schon früh echtes Durchhaltevermögen“, so Motorsport-Journalist Thomas Maher.

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