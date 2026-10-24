Schwerer Kart-Unfall von Sohn (9) von Toto Wolff!

Ein ganz schwerer Kart-Crash sorgt für Schockwellen bis hinauf in die Formel 1: Mit Jack Wolff ist ausgerechnet der gerade einmal 9 Jahre alte Sohn von Mercedes-Teamchef Toto und F1-Academy-Geschäftsführerin Susie Wolff bei einem Rennen in Italien in einen Unfall verwickelt und dabei verletzt worden! Trotz einer Blessur an der Schulter wollte der Youngster beim nächsten Rennen gleich wieder an den Start gehen …