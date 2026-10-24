„Destruktiv“: Streit um Spritpreis-Studie

Nicht nur im krone.at-Forum sorgte das für Diskussionen. Kritik kam auch aus dem zuständigen Verkehrsministerium: Die Zahlen der Studie erscheinen „massiv überhöht“. Nun schließt sich auch Bio-Diesel-Marktführer Münzer an. „Der Irankrieg kostet mehr als die Klimaziele“, sagt Sprecher Harald Sigl. „Man sollte sich eher darüber Gedanken machen, wie man am Weg zu den Zielen einen ökonomischen Vorteil für Österreich erreicht. Alles andere ist destruktiv.“ Münzer mit Sitz in Sinabelkirchen sammelt Altspeiseöl und bereitet es zu Biodiesel auf. Dieser Kraftstoff wird dann zum sieben Prozent fossilem Diesel beigemischt – es entsteht sogenannter B7, den alle Autos tanken können.