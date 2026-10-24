In der Landes-SPÖ stehen mehrere Rochaden bevor

In der oberösterreichischen SPÖ stehen personelle Veränderungen an. Mehrere Abgeordnete wollen nach der Landtagswahl 2027 aufhören, andere streben neue Ämter an. Und schon bald wird auch die Führung des SPÖ-Landtagsklubs neu aufgestellt. Die „Krone“ hat Namen und Details.
Am 3. und 4. November tagt die SPÖ von Parteichef Martin Winkler in eigener Sache. Dabei geht es knapp ein Jahr vor der Wahl um Themen, viel mehr aber noch um das politische Personal. Denn mehrere Abgeordnete aus dem Landtagsklub haben anklingen lassen, nicht mehr anzutreten und nach der Wahl im Herbst 2027 und der Konstituierung des neuen Landtags aufzuhören.
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