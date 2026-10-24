Wer Israel regiert, könnten die Araber entscheiden

Bei der Knesset-Wahl am Dienstag könnten ausgerechnet Israels Araber zum Zünglein an der Waage werden. Denn weder das Lager von Premier Benjamin Netanyahu noch seine Gegner können laut Umfragen mit einer eigenen Mehrheit rechnen. Damit rückt ein Mann ins Rampenlicht, der schon einmal Israels Politik auf den Kopf gestellt hat: Mansour Abbas.
Araber in Israels Machtbereich sind ein geteiltes Volk mit unterschiedlichen Rechten: Jene in den Besatzungsgebieten, 5,5 Millionen, sind ohne Wahlrecht für die nächste Knesset, jene in Kern-Israel, 2 Millionen, könnten dort sogar den nächsten Regierungschef bestimmen. Jeder 5. Bürger des Staates Israel ist also ein Araber.
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